Nego do Borel - (Foto: Reprodução/Instagram)

Nego do Borel (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 15/10/2024 14:51 | Atualizado 15/10/2024 14:51

Nego do Borel deixou os fãs de boca aberta na noite desta segunda-feira (14) ao revelar que está de romance novo! O cantor compartilhou o momento especial em seus stories no Instagram, postando um vídeo ao lado da nova namorada, com direito a beijos e declarações.



Na legenda da gravação, o ex-namorado de Duda Reis não escondeu a felicidade: “Eu pedi ao Papai do Céu a luta de presente, mas ele me deu outro presente”, declarou, referindo-se ao seu combate no ‘Fight Music Show 12’. Apesar da exposição, ele manteve o mistério sobre a identidade da amada, revelando apenas que ela não é famosa.



Durante o vídeo, o funkeiro ainda brincou sobre a possibilidade de casamento: “Quando a gente vai casar?”, perguntou, ao trocar carinhos com a amada. O famoso também comentou que ela se sente envergonhada com as câmeras. "Ela fica com vergonha. Meu amor é anônimo. Melhor coisa é ser anônimo, vida, melhor coisa. Por que esse mundo é cruel…", refletiu.

Vale destacar que essa é a primeira vez que o cantor de fato assume um relacionamento desde o término polêmico com a influenciadora Duda Reis, em 2020. Enquanto isso, a influenciadora seguiu sua vida e atualmente espera seu primeiro bebê, Aurora, fruto de seu casamento com o cabeleireiro Du Nunes.