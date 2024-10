Xuxa e Angélica expõem desentendimento por causa de ex: Me meti - Foto: Reprodução

Xuxa e Angélica agitaram a estreia da oitava temporada do Lady Night, na última segunda-feira (14). Durante o bate-papo com Tatá Werneck, as duas apresentadoras não fugiram das polêmicas e relembraram um momento delicado que abalou a amizade entre elas por causa de fofocas e intrigas. Angélica revelou que foi Xuxa quem tomou a iniciativa de construir a amizade, mas a mãe de Sasha Meneghel revelou que também foi responsável por afastá-las. "E quando a gente se separou um pouquinho também foi minha culpa. Me meti na vida dela, fui falar coisa que não devia. Ela ficou meio assim, e a gente se separou um pouco. Falei demais", iniciou a Rainha dos Baixinhos.

A esposa de Luciano Huck continou a história: "E as pessoas falando coisa no ouvido dela [Xuxa] e no meu... E culminou com uma história que ela falou e que eu deveria ter acreditado. Na verdade, acho que acreditei, mas não quis dar o braço a torcer. E ela estava certa", afirmou.

Xuxa resumiu a situação: "Fui falar de uma pessoa pra ela, de uma coisa que não gostei que a pessoa tinha feito com ela. E ela foi falar pra essa pessoa e a pessoa disse 'imagina, eu não fiz isso'. Ao invés de ela ficar do meu lado, ela ficou da pessoa", detalhou. "Porque eu estava com essa pessoa", rebateu Angélica.