Samara Felippo desabafa sobre discriminação racial à filha: 'Gravíssimo'Foto: Reprodução

Publicado 16/10/2024 10:07 | Atualizado 16/10/2024 10:09

Samara Felippo, de 46 anos, usou seu Instagram para responder aos comentários maldosos que recebeu após sua filha mais velha, Alicia, ir morar com o pai, o ex-jogador de basquete Leandrinho, nos Estados Unidos. A atriz, que enfrenta uma batalha judicial com o ex por uma dívida milionária de um imóvel, compartilhou seu desabafo em meio às publicações sobre maternidade solo.



A filha primogênita do casal mudou-se para os EUA em novembro de 2023, mas voltou a morar com Samara em março deste ano, logo após a dívida de Leandrinho se tornar pública. Apesar disso, Samara ainda lida com rumores e críticas sobre a decisão de Alicia. "Acho que quem vem vociferar o seu ódio nas minhas postagens, não me acompanha ou sequer sabe da minha vida", iniciou, lamentando a situação.

A famosa seguiu com o desabafo: "[Essas pessoas] vêem pedaços de entrevistas aleatórias onde levanto questões sobre maternidade que não só afetam a mim, mas também a milhares de mulheres. Assuntos muito tabus e profundos para gente burra entender. Uma pena. Preparem-se, que vem coisa muito melhor ainda", debochou.

A artista então reprovou os comentários infundados. "É tanta ignorância e caretice, que acham que minha filha mais velha 'me largou', foi morar com o pai e esta lá até hoje. Cuido das minhas filhas há 15 anos, preparando-as para lidar com esse lixo que elas vão acabar tendo que enfrentar. Olha, eu aprendi a me divertir, mas quem se abala com o esgoto que abre em determinados posts precisa de reforço emocional", finalizou.