Erlan Bastos assume o programa Alô CidadeFoto: Divulgação

Publicado 16/10/2024 11:06 | Atualizado 16/10/2024 11:42

O jornalista e apresentador Erlan Bastos está de casa nova. Agora, ele comanda o Alô Cidade, na TV Lupa 1, afiliada à TV A Crítica no Piauí, Amapá e Maranhão.

Quem fez o anúncio foi o próprio jornalista em suas redes sociais. Erlan deixou a TV Meio Norte e passou a compor o elenco da nova emissora.

O programa estreia no dia 4 de novembro, ao vivo, para Teresina (PI) e Timon (MA) no canal 8.1, e em Macapá (AP) no canal 5.1, a partir das 11h pelo horário de Brasília.

Erlan também teve passagem pela Record Fortaleza, onde comandava o Balanço Geral CE, líder de audiência no horário.

"Tô feliz demais com esse novo desafio e muito empolgado, a emissora está me dando espaço e liberdade. Tony Trindade, dono da TV, me chamou para esse desafio e estou pronto. O horário do almoço é o horário nobre da televisão local", disse Erlan para a coluna.