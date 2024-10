Morre, aos 31 anos, DJ destaque na cena eletrônica LGBTQ+ - Foto: Reprodução

Morre, aos 31 anos, DJ destaque na cena eletrônica LGBTQ+Foto: Reprodução

Publicado 16/10/2024 11:56 | Atualizado 16/10/2024 11:58

A comunidade LGBTQ+ perdeu um de seus nomes na música eletrônica. Aos 31 anos, o DJ Mau Diaz, conhecido por animar festas em casas famosas como o High Club e o Teia Klub, faleceu. A notícia foi confirmada pela Lainer Agency, mas a causa da morte não foi revelada.



Natural de Vitória da Conquista, na Bahia, Maurício Dias da Silva, o DJ Mau, teria completado 32 anos em janeiro. O enterro aconteceu na tarde desta terça-feira em Sorocaba, interior de São Paulo. Amigos e familiares prestaram suas últimas homenagens ao artista, cuja carreira brilhava cada vez mais no cenário eletrônico.



Antes de alcançar o sucesso como DJ, Mau Diaz trabalhou como cabeleireiro para sustentar o sonho de tocar para grandes públicos. Ele se destacou não só no Brasil, mas também em apresentações pela Europa, sempre levando sua paixão pela música e pela diversidade.



Em seus sets, Mau Diaz fazia questão de incluir hits de sua cantora favorita, Britney Spears, agitando as pistas de dança. Sua energia e talento deixarão saudades na noite paulistana e na cena LGBTQ+, que hoje se despede de um grande artista.