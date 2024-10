Bia Miranda - Reprodução Instagram

Publicado 17/10/2024 08:43

Bia Miranda usou sua participação em uma festa de Carlinhos Maia para confirmar a perda do bebê que esperava com o influenciador Gato Preto. Em meio a especulações e polêmicas sobre seu desejo inicial de interromper a gestação, a ex-participante de A Fazenda explicou que o aborto foi espontâneo. Na madrugada desta quinta-feira (17), ela detalhou a situação.



Durante a conversa com Carlinhos Maia, em uma roda-gigante do evento, a influenciadora foi questionada sobre sua gravidez e respondeu com sinceridade. “Realmente, eu fiquei grávida. Só que eu fui no hospital e acabei perdendo normalmente, tá gente?”, começou. Assim, ela também fez questão de negar qualquer relação com o desejo anterior de interromper a gestação.



A filha de Jenny Miranda, então, se abriu sobre sua decisão no início da gravidez: “Eu queria muito. Vou falar a verdade agora, eu queria muito tirar no começo porque eu não queria ter filho dele, nem nada do tipo”, afirmou, referindo-se a Samuel Sant'Anna.

Apesar disso, a famosa explicou que os médicos já haviam alertado sobre a possibilidade de um aborto espontâneo. “Só que quando eu fui na médica, ela falou que não tava legal, não tava redondinho, tava meio torta e eu ia perder naturalmente e realmente, acabei perdendo naturalmente”, revelou.

Vale lembrar que Bia Miranda anunciou a gravidez no mesmo dia em que revelou o término com Gato Preto. Pouco tempo depois, eles reataram, mas o relacionamento terminou novamente antes de ser revelada a perda do bebê. A ex-A Fazenda já é mãe de Kaleb, de quatro meses, fruto de seu relacionamento anterior com DJ Buarque.