Sonia Abrão diz que Davi Brito não possuía união estável com exFoto: Reprodução

Publicado 16/10/2024 13:33 | Atualizado 16/10/2024 13:34

Sonia Abrão não poupou palavras ao comentar o processo movido por Mani Reggo, que pede o reconhecimento de união estável com Davi Brito, vencedor do BBB24, e uma indenização de mais de R$ 450 mil. Durante seu programa, a jornalista saiu em defesa de Davi e criticou a influencer.



“A gente viu no reality um Davi apaixonado, comprometido com Mani, que falava o tempo todo do amor dele por ela. Mas ele nunca disse que morava com ela, alternava entre ‘minha mulher’ e ‘minha namorada’ porque eles ainda não tinham oficializado nada”, afirmou Sonia, questionando a veracidade do relacionamento como união estável.



Sonia também destacou que, em momento algum, Davi mencionou dividir o mesmo teto com Mani. “Ele ajudava no trabalho dela, trabalhava como Uber, mas nunca disse que viviam juntos. Não havia uma união estável no sentido de morarem juntos, isso ficou muito claro”, reforçou a apresentadora, desmistificando a narrativa da influencer.



Por fim, a jornalista declarou que Mani Reggo acabou sendo uma decepção para Davi após o término. “Ele saiu do BBB24 disposto a dividir a vida com ela, mas a realidade foi outra. Foi uma grande decepção”, finalizou Sonia, lamentando a situação e reforçando seu apoio ao ex-BBB.