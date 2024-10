Complicações cardíacas seriam o motivo da morte do DJ Mau Diaz - Foto: Reprodução

Complicações cardíacas seriam o motivo da morte do DJ Mau DiazFoto: Reprodução

Publicado 17/10/2024 11:25 | Atualizado 17/10/2024 11:27

Maurício Dias da Silva, o DJ Mau Diaz, faleceu na última segunda-feira (14), aos 31 anos, em São Paulo. O rapaz, conhecido na comunidade LGBT+, teve sua morte confirmada pela agência que gerenciava sua carreira. Em contato com o empresariado do jovem, a coluna descobriu que a causa teria sido uma complicação cardíaca.



João Paulo Lainer detalhou a condição do artista antes de falecer: "Ele estava internado por 14 dias, com problema respiratório. Ele tinha um problema no coração e passou mal", iniciou, revelando a situação preocupante do DJ já alguns dias antes da morte.



O manager então explicou os sintomas do DJ: "ele estava com dores no peito, falta de ar e foi realmente internado e entubado, ficou 14 dias e teve parada cardíaca, mas foi [devido ao] problema de coração que ele tinha", detalhou.



O agente também revelou que o jovem descobriu a condição ano passado. "Foi um problema cardíaco mesmo, respiratório", explicou. "Ele tinha acabado de fazer uma turnê nos Estados Unidos, tinha tocado em Florianópolis… Quando voltou, começou a sentir mais forte essa dor e falta de ar", lamentou.



O enterro aconteceu na última terça-feira (15), em Sorocaba, no interior de São Paulo. Nascido em Vitória da Conquista, na Bahia, Mau começou sua carreira como cabeleireiro e depois se destacou como DJ, conquistando fãs no Brasil e na Europa com seu som e sua personalidade vibrante.