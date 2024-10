Bruna Biancardi rebate seguidor indiscreto após comentário: 'Vulgar' - Foto: Reprodução

Bruna Biancardi rebate seguidor indiscreto após comentário: 'Vulgar'Foto: Reprodução

Publicado 17/10/2024 11:14 | Atualizado 17/10/2024 11:16

Após reatar o relacionamento com Neymar, Bruna Biancardi e sua filha, Mavie, de apenas 1 ano, se mudaram para a Arábia Saudita, onde o jogador agora atua por um time local. Na manhã desta quinta-feira (17), a influenciadora respondeu perguntas dos seguidores no Instagram e falou sobre a adaptação à nova vida fora do Brasil.



Questionada sobre o calor intenso no país, ela comentou: “Agora, os dias estão menos quentes por aqui. Estamos amando sair um pouquinho no final da tarde e à noite. Está bem gostoso, dizem que em novembro faz frio, vamos ver”, disse, demonstrando expectativa pela chegada de um clima mais ameno.



A famosa também recebeu uma pergunta sobre como tem lidado com a diferença de fuso horário. “No Red Sea [resort onde comemorou o aniversário da filha], começamos a acordar mais cedo e, agora, já nos acostumamos. Às vezes demoro para dormir à noite, mas a Mavie já está com um horário melhor e mais parecido com a rotina que fazia no Brasil”, explicou.



Além dos desafios da adaptação, a modelo se viu envolvida em uma polêmica recente. Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha de Neymar, curtiu comentários negativos sobre a influenciadora nas redes sociais. Após a repercussão, a namorada do craque se posicionou e repudiou a atitude.