Publicado 17/10/2024 12:00 | Atualizado 17/10/2024 12:25

Mesmo após vencer o Big Brother Brasil 24, Davi Brito ficou de fora dos grandes destaques do Upfront 2025 da Globo, evento que apresenta as novidades da emissora para o mercado publicitário. Ao contrário do campeão, Beatriz Reis e Fernanda Bande, suas ex-colegas de confinamento, roubaram a cena com novos projetos e oportunidades.

Durante o evento, Tadeu Schmidt, apresentador do reality show, subiu ao palco para falar sobre a próxima edição do programa e, sem citar o baiano, destacou o sucesso de Beatriz. “Nossa incansável Bia do Brás, é o Brasil do Brasil!”, brincou, imitando o jeito irreverente da ex-camelô, que se divertiu na plateia com a homenagem.

O famoso explicou como a personalidade expansiva da jovem foi explorada por uma campanha publicitária logo após sua eliminação. “A Bia foi eliminada numa quinta, na sexta a agência nos procurou, e na terça, dia da final, a campanha já estava no ar. Viralizou com quase 10 milhões de visualizações”, contou o apresentador.

Fernanda Bande, por sua vez, também ganhou destaque no evento. Após sair como confeiteira do BBB, ela conquistou um novo espaço no reality show culinário “Que Seja Doce”, do GNT, onde será jurada. A sister já havia apresentado o programa “Na Cama com Pitanda” no Multishow e agora consolida sua trajetória na televisão.