Fãs apontam ex-noiva de Liam Payne como 'culpada' por sua morte - Isabel Infantes - AFP/Divulgação

Fãs apontam ex-noiva de Liam Payne como 'culpada' por sua morte Isabel Infantes - AFP/Divulgação

Publicado 17/10/2024 13:21 | Atualizado 17/10/2024 13:21

Após a trágica morte de Liam Payne, a sua ex-noiva Maya Henry vem sendo alvo de ataques online. Fãs do cantor não perdoaram a jovem, acusando-a de ser “culpada” pela fatalidade. O casal, que noivou em 2020, terminou de forma definitiva em 2022, e desde então, a relação conturbada dos dois voltou aos holofotes. Inclusive, a modelo teria pedido uma medida protetiva contra o artista.



Recentemente, Maya lançou sua autobiografia, intitulada Looking Forward, onde relata momentos difíceis vividos ao lado de Liam. No livro, que foi publicado apenas dois meses antes da morte do artista, a modelo revelou ter passado por situações traumáticas, incluindo um aborto forçado durante o relacionamento. As revelações causaram grande repercussão.



Durante uma entrevista, ela compartilhou a experiência dolorosa que teve ao tomar pílulas abortivas: "Tive, sim, algumas complicações e tive que ir sozinha para o hospital. Foi muito solitário ver homens dizendo: ‘Vai parecer uma menstruação intensa, não vai ser tão doloroso, vai ser fácil’”, desabafou a modelo, detalhando a gravidade da situação.



Além disso, em podcast divulgado dois dias antes da morte do ex-One Direction, Maya revelou que o rapaz ainda tentava contatá-la. “Desde que terminamos, ele me manda mensagens. [Vai] explodir meu telefone. E é sempre de números diferentes, nunca sei de onde virá. Ele cria novas contas no iCloud para me enviar mensagens, também envia e-mail’s, não só para mim, mas também para o celular da minha mãe”, afirmou.

Agora, após a morte de Liam nesta quarta-feira (16), as críticas não paravam de surgir na rede social da influencer. Internautas acusam Maya de ser a responsável pela morte de Liam. "Liam Payne está morto por você", disparou um fã. "Você é a única culpada dessa morte", acusou outro. "Você tirou a vida dele", cravou mais um. Desde então, a ex-noiva do cantor precisou limitar os comentários em suas postagens.