Zezé Di Camargo derrete web ao conversar com filha: 'Ansiedade'Foto: Reprodução

Publicado 17/10/2024 14:00

Zezé Di Camargo está contando os dias para conhecer a filha Clara, fruto de seu relacionamento com Graciele Lacerda. Nesta quarta-feira (16), o cantor publicou um vídeo encantador em seu Instagram, no qual aparece conversando com a barriga da esposa, que já está no segundo trimestre da gestação.



No registro, sua esposa surge em pé enquanto o artista se inclina carinhosamente para beijar sua barriga, incentivando a bebê a se mexer. “Beijo, viu? Clarinha, acorda! Está de noite”, brincou o famoso, demonstrando todo seu carinho pela filha que está a caminho.



O pai de Wanessa Camargo ainda aproveitou para se declarar na legenda da postagem: “Clarinha, o papai e a mamãe estão contando os dias para te conhecer. Que ansiedade boa!”. O momento tocou o coração dos fãs, que rapidamente encheram os comentários com mensagens carinhosas e ansiosas pela chegada da bebê.



“Vai ser linda demais, ansiosa para ver o rostinho dela”, escreveu uma seguidora. “Coisa linda! Ansiosa pela chegada dessa princesa”, comentou outra. Clara será a primeira filha do casal, enquanto Zezé já é pai de Igor, Camilla e Wanessa Camargo, de sua antiga união com Zilu Godoi.