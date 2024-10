Vitória Strada desabafa após críticas sobre novo relacionamento - Foto: Reprodução

Vitória Strada desabafa após críticas sobre novo relacionamentoFoto: Reprodução

Publicado 18/10/2024 10:14 | Atualizado 18/10/2024 10:15

Vitória Strada usou suas redes sociais nesta quinta-feira (17) para compartilhar um desabafo enigmático, logo após seu relacionamento com Daniel Rocha ser revelado publicamente. A atriz, que é assumidamente bissexual, afirmou que, se pudesse “soltar as vozes da cabeça”, suas palavras provavelmente não fariam sentido para os seguidores.



O namoro veio à tona durante uma entrevista do ator, ao lado de Nívea Maria, em um programa online. No bate-papo descontraído, a veterana mencionou o nome da ex-namorada de Marcella Rica, confirmando o relacionamento atual. Desde então, a famosa tem enfrentado uma enxurrada de comentários nas redes sociais, muitos questionando sua sexualidade.



Apesar de não responder diretamente às críticas, o desabafo da jovem sugere que ela está lidando com uma série de pensamentos e emoções. “Pensando que não venho mais vezes falar nos stories pq se eu soltasse todas as vozes da minha cabeça nada aqui ia fazer sentido. Se bem que isso aqui não faz muito sentido, né? Enfim. Não sei. É isso rs”, escreveu ela, sem entrar em detalhes sobre a situação.



Vale lembrar que, antes de Daniel Rocha, a Vitória Strada manteve um relacionamento de quatro anos com Marcella Rica. Na época, ela já havia falado sobre a dificuldade de ser uma pessoa bissexual no meio artístico, desabafando que as pessoas costumam invalidar essa sexualidade, como se fosse uma “modinha” ou uma escolha temporária.