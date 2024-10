Vídeo: Xamã viraliza ao se revoltar com aumento das passagens no Rio - Foto: Reprodução

Publicado 18/10/2024 09:17 | Atualizado 18/10/2024 09:57

Xamã esteve no centro dos holofotes nesta quinta-feira (17) após recuperar sua Lamborghini Urus, avaliada em 4 milhões de reais. O veículo havia sido roubado em frente à Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. No entanto, o que poucos sabem é que essa não seria a única polêmica envolvendo o cantor no momento. Na verdade, a informação é de que o famoso enfrenta problemas na Justiça!



De acordo com as informações do processo divulgadas em primeira mão pelo site Noticiei! e acessadas pela coluna Daniel Nascimento nesta sexta-feira (18), o namorado de Sophie Charlotte foi condenado pela Justiça trabalhista a indenizar sua ex-empregada doméstica, Elenilda Gomes Estevão. A mulher trabalhou para ele sem carteira assinada entre junho e novembro de 2022. Além disso, ela alegou ter recebido apenas R$ 1.500,00 por mês, sem os devidos encargos recolhidos.



Ainda segundo apurado pelo site de notícias, Elenilda afirmou que trabalhava de segunda a sábado, das 08h às 17h, sem descanso e sem pagamento de horas extras. Sem apresentar contestação à Justiça, o artista foi condenado à revelia pela juíza Alessandra Jappone Rocha, que acatou as alegações da ex-funcionária.



Agora, o rapper terá que pagar R$ 20.010,47 para a ex-funcionária. O valor inclui a indenização e os encargos trabalhistas devidos. O famoso ainda pode recorrer da decisão, mas o caso já segue gerando repercussão entre os fãs e na mídia.