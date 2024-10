Duda Nagle e Sabrina Sato - Reprodução do Instagram

Publicado 18/10/2024 13:59 | Atualizado 18/10/2024 14:00

Duda Nagle abriu o coração ao falar sobre o fim de seu casamento com Sabrina Sato. Durante uma entrevista ao podcast "Papagaio Falante", o ator revelou que foi ele quem tomou a decisão de encerrar o casamento de 7 anos com a apresentadora, com quem tem uma filha, Zoe. Ao longo do bate-papo, ele explicou que não houve um motivo específico para o fim da união, mas uma sucessão de fatores.

Segundo o artista, as diferenças na rotina e no modo de vida foram cruciais para o afastamento do casal. "Acho que não era para ser... É difícil explicar, mas foi uma conjuntura de fatores que levaram a gente a se distanciar como casal, a rotina era muito diferente, cada um para um lado", iniciou.

Em seguida, o famoso comentou da importância dos casais separarem a relação da parte profissional. "A vida quando a gente não consegue manter essa gestão da energia, organizar direito as prioridades, as coisas se perdem. Acho que os hábitos, a rotina, a agenda contribuíram para esse afastamento", ponderou.

Ele continuou, citando um dos fatores que teria ocasionado o afastamento dos dois: "Ela tinha o hábito de estar sempre com a equipe, cercada de muitas pessoas, e trazia muito trabalho para casa, são coisas que acabam [afetando]…", pontuou.

O ator então revelou que tentou resolver a situação antes de tomar a decisão definitiva. "Sobrou para mim essa decisão [de separar] porque eu já tinha feito a análise de conjuntura, já tinha chamado para conversar, proposto mudanças, e as mudanças não estavam vindo", afirmou.

Por fim, Duda Nagle garantiu que não teria qualquer arrependimento em relação ao casamento com a apresentadora. "Então os dois já estavam sentindo, e aí eu tomei a iniciativa para de fato [terminar]. Não me arrependo [do nosso relacionamento], a gente viveu plenamente a história que a gente viveu, teve muita coisa boa, teve a Zoe que é o maior milagre da vida", finalizou.

Atualmente, Sabrina Sato está noiva do ator Nicolas Prattes e espera o primeiro filho do casal. Já o ex-marido, desde o fim de seu namoro com Michele Balsamão, não assumiu publicamente um novo relacionamento.