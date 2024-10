Mani Reggo, ex de Davi Brito, esclarece relação com família do ex-BBB - Foto: Reprodução

Publicado 18/10/2024 12:58 | Atualizado 18/10/2024 13:00

Uma nova polêmica envolvendo o campeão do BBB 24, Davi Brito, e sua ex-namorada, Mani Reggo, tomou conta das redes sociais. Supostos prints de conversas entre o casal sugerem que o campeão do BBB 24 teria prometido não só se casar com a ex-vendedora de lanches, mas também dividir o prêmio milionário do programa com ela.



Nas mensagens compartilhadas nas redes sociais, Davi teria criado expectativas de uma vida juntos após o programa. “Vou entrar no Big Brother, caso eu vá, casado com você. Vou voltar e juntos ficaremos”, teria escrito o baiano. Inclusive, tudo indica que ele tentava acalmar a parceira: "Pare com essa maluquice que você fica tá? Por mais que eu esteja confuso, tudo isso é novo pra mim", ponderou ele na ocasião.

A realidade acabou sendo diferente do que o proposto pelo rapaz: eles terminaram logo após o fim do programa. Apesar do que o futuro esperava, em outro trecho dos prints, o ex-BBB parecia bastante confiante na vitória e nas promessas feitas à ex.

"Amor observe: você tem que parar agora e pensar direitinho em tudo, tá?", teria pedido o ex-motorista de aplicativo. "Eu tô indo pro Big Brother jogar pra ganhar milhões, certo, ou carros", afirmou. "O dinheiro vai ser bem-vindo pro nosso relacionamento”, garantiu ele.

Por fim, nas supostas mensagens, Davi Brito ainda teria mencionado seu planejamento financeiro, pontuando que o prêmio seria suficiente para mudar suas vidas. "Vai ajudar em bastante coisa [vencer o reality]. A barraca vai manter as coisas até eu retornar", declarou.



A repercussão dos prints foi imediata nas redes sociais: "E a mãe achando que a Mani agiu errado em querer parte dos milhões dele. Iludiu a moça pra depois dizer que estavam apenas se conhecendo. Que ele tenha que dividir sim!", disparou uma internauta. "Ainda bem que o peso desse voto eu não carrego!", ironizou outra, se mostrando contra a vitória do baiano.

Até o momento, Davi Brito e Mani Reggo não se pronunciaram oficialmente sobre o suposto vazamento das mensagens.