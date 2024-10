Gabriela Spanic e atores de ?A Usurpadora? se reencontram após 26 anos - Foto: Reprodução

Gabriela Spanic e atores de ?A Usurpadora? se reencontram após 26 anosFoto: Reprodução

Publicado 18/10/2024 10:43 | Atualizado 18/10/2024 10:50

Mesmo após mais de duas décadas, a novela mexicana A Usurpadora continua sendo um fenômeno entre os telespectadores brasileiros. Na última quarta-feira (16), três dos principais atores do elenco se reuniram, para a alegria dos fãs: Marcelo Buquet, Gabriela Spanic e Fernando Colunga posaram juntos em uma foto que movimentou as redes sociais.



Marcelo Buquet, que deu vida ao personagem Rodrigo Bracho, compartilhou o registro do encontro em suas redes. Ao lado de Gabriela Spanic, intérprete das gêmeas Paola e Paulina Bracho, e Fernando Colunga, o inesquecível Carlos Daniel, o ator celebrou o momento. “De 1998 para 2024. O tempo não se vai… O tempo vem!”, escreveu ele na legenda.



O reencontro do trio trouxe à tona a nostalgia dos fãs, especialmente os brasileiros, que não esconderam a emoção nos comentários. “Amo vocês! Maiores atores de toda a história da TV”, declarou uma seguidora. Outro fã comentou: “Amo esse trio, lindos e talentosos”, e uma terceira ainda ressaltou: “O Brasil ama vocês!”. Ainda teve quem comentasse do folhetim: Ïnclusive estou assistindo hoje a usurpadora!", revelou mais uma, com diversos emojis da bandeira do Brasil.



A foto fez diversos fãs brasileiros levarem a sério o recado de Marcelo e "voltarem no tempo", resgatando lembranças da novela que foi exibida no SBT pela primeira vez em 1999. "A Usurpadora" conquistou uma legião de admiradores no Brasil e segue sendo lembrada com carinho.