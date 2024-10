Viih Tube, grávida de seu segundo filho, Ravi - Reprodução Instagram

Viih Tube, grávida de seu segundo filho, Ravi Reprodução Instagram

Publicado 18/10/2024 14:28

Viih Tube, de 24 anos, compartilhou com seus seguidores a ansiedade e o medo de tentar um parto normal no nascimento de seu segundo filho, Ravi, fruto de seu relacionamento com Eliezer, de 34 anos. Em um desabafo, a influenciadora pediu que seguidoras que passaram por uma cesárea recente compartilhassem suas experiências, em busca de conforto e apoio.



Mãe de Lua, de 1 ano, a famosa revelou que, apesar do seu interesse no parto natural, ainda sente insegurança por ter passado por uma cesariana há menos de dois anos. "O único medo que eu estou do parto normal, não é a dor, não é o parto em si, eu estou ansiosa para viver, quero muito tentar", iniciou.

Em seguida, ela explicou a situação: "Eu tenho uma cesárea tecnicamente recente, os médicos recomendam tentar um parto natural após uma cesárea, com no mínimo 18 meses, 1 ano e 6 meses, e eu vou ter 1 ano e 7 meses, então o tempo está ok, mas eu continuo com medo", confessou.

Apesar dos receios, ao lado de Eliezer, a ex-BBB tem se preparado para essa nova fase. Ela contou que ambos fizeram um curso sobre as fases do parto, o que ajudou o companheiro a entender melhor o processo. “Foi super legal para ele se preparar”, disse ela, mas admitiu que foi durante essa aula que as inseguranças começaram a surgir, levando-a a buscar a ajuda dos seguidores.



Grávida de 35 semanas, Viih Tube está na expectativa para a chegada de Ravi. Mesmo com a data prevista para o dia 21 de novembro, a youtuber acredita que o bebê pode chegar antes, entre os dias 4 e 5 de novembro. Com as malas já prontas, tudo indica que a ansiedade dela só cresce.