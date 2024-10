Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Publicado 18/10/2024 13:20

Virginia Fonseca usou suas redes sociais para alertar os seguidores sobre um ataque hacker que atingiu suas empresas de cosméticos e suplementos. Nesta sexta-feira (18), a influenciadora pediu que os fãs evitem realizar qualquer compra nos sites até que a situação seja resolvida e o controle do sistema seja retomado.



Por meio de seus stories do Instagram, a esposa de Zé Felipe detalhou o ocorrido: “Galera, o site foi hackeado, infelizmente. Então não comprem nada no site, por favor. Se Deus quiser o quanto antes vai ser resolvido”, disse ela, explicando que já entrou em contato com uma empresa especializada para auxiliar na recuperação do sistema.



Em uma fala otimista, a empresária afirmou que espera solucionar o problema em breve. “Se Deus quiser, daqui a pouco volta tudo ao normal”, garantiu, reforçando novamente o pedido para que os seguidores evitem compras até que o site esteja seguro.



Recentemente, a loira também passou por outro susto ao acreditar que suas redes sociais haviam sido hackeadas, mas descobriu que o problema estava em seu próprio celular. Na ocasião, ela conseguiu acessar o Instagram em aparelhos de amigos e se tranquilizou.