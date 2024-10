Cid Moreira mostra fotos da sua festinha de 95 anos - Reprodução Internet

Cid Moreira mostra fotos da sua festinha de 95 anosReprodução Internet

Publicado 21/10/2024 09:18 | Atualizado 21/10/2024 09:29





De acordo com as informações divulgadas em primeira mão pelo site Noticiei! e acessadas pela coluna Daniel Nascimento nesta segunda-feira (21), os filhos de Cid teriam alegado que Fátima dilapidava (arruinava) o patrimônio do pai. Inclusive, ainda conforme o relato, mantendo-o em cárcere privado e submetendo-o a condições desumanas, privando-o de cuidados e agredindo-o fisicamente. Rodrigo e Roger Moreira, filhos do jornalista Cid Moreira, falecido no início deste mês, foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por denunciação caluniosa contra Maria de Fátima Sampaio Moreira, viúva de Cid. O caso envolve graves acusações feitas pelos irmãos entre julho e agosto de 2021.De acordo com as informações divulgadas em primeira mão pelo site Noticiei! e acessadas pela coluna Daniel Nascimento nesta segunda-feira (21), os filhos de Cid teriam alegado que Fátima dilapidava (arruinava) o patrimônio do pai. Inclusive, ainda conforme o relato, mantendo-o em cárcere privado e submetendo-o a condições desumanas, privando-o de cuidados e agredindo-o fisicamente.

No entanto, após investigação, o inquérito foi arquivado por falta de provas, e as acusações foram consideradas infundadas. De acordo com as palavras da promotora Flávia Meschick de Carvalho Vieira, no pedido de denúncia, as acusações “eram despidas de qualquer suporte probatório fático, feitas, portanto, de maneira leviana”.

O caso foi levado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que acatou a denúncia do Ministério Público em maio deste ano. Os irmãos foram citados para um acordo de transação penal, mas ambos recusaram a proposta, mantendo a decisão de enfrentar o processo judicial. A denúncia aponta que eles teriam agido de comum acordo, cientes da inocência de Fátima.



Em junho deste ano, Fátima Sampaio contratou um advogado para atuar como assistente de acusação no caso, reforçando sua defesa e o papel do Ministério Público na ação penal. A viúva de Cid Moreira busca justiça após o episódio que a envolveu em falsas alegações feitas pelos filhos do jornalista.