Poliana Rocha impressiona com look e é confundida com Virginia FonsecaFoto: Reprodução

Publicado 21/10/2024 08:57 | Atualizado 21/10/2024 08:58

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, roubou a cena neste domingo (20) ao compartilhar fotos de tirar o fôlego em suas redes sociais. Com uma produção impecável, a empresária apareceu deslumbrante em sua casa em Goiânia, usando um look estiloso com saia curta e blusa quase cropped, chamando atenção de seus seguidores.



Com a maquiagem e o cabelo em dia, a famosa surpreendeu tanto que alguns internautas chegaram a confundi-la com sua nora, a influenciadora Virginia Fonseca. “Meu Deus, Virginia, é você?”, brincou um seguidor. A empresária, que recentemente passou por uma cirurgia nas pálpebras, apareceu radiante e de bem com a vida.

Na legenda da publicação, ela fez questão de deixar uma mensagem enigmática como incentivo ao público: "Reconheça sempre o seu valor e não se diminua por ninguém,isso faz toda diferença!", declarou. Além dos internautas que viram a semelhança da mãe de Zé Felipe com a nora, a maioria admirou a beleza da loira, incluindo o marido: "Gata demais", escreveu Leonardo para sua esposa.

Vale lembrar que, recentemente, Poliana Rocha também celebrou os 28 anos de casamento com o sertanejo. A empresária encantou os fãs ao compartilhar uma foto antiga do casal, mostrando o início do romance que deu origem ao seu único filho, Zé Felipe.