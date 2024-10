Marco Calvani com o marido, Marco Pigossi - Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2024 11:10 | Atualizado 21/10/2024 11:16

Marco Pigossi, que vive casamento fora dos holofotes com o marido, o diretor italiano Marco Calvani, abriu o coração ao falar sobre início da relação com o amado. Em uma rara e emocionante entrevista, o ator brasileiro revelou que o romance entre eles começou durante as gravações do filme High Tide. Ao que tudo indica, o drama romântico acabou espelhando a própria história de amor do casal.



Geralmente discreto em relação à sua vida pessoal, o artista contou que a paixão começou nos bastidores do filme, enquanto Calvani o consultava para ajustar detalhes do roteiro. "Eu conto para todo mundo que tem uma história de amor [de verdade] por trás da história de amor [do longa]”, iniciou ele, em entrevista à Variety, brincando com a revelação.

O famoso então relembrou as perguntas que o diretor fazia para para definir detalhes do filme, uma prática que teria aproximado o casal: “Nós fomos nos apaixonando conforme ele terminava o roteiro. Ele me perguntava coisas como: 'Qual é o seu poema favorito no Brasil? Qual seria uma cidade muito conservadora no interior do país?'", recordou.

O envolvimento entre os dois cresceu ao longo do processo criativo. “Eu não sabia o que ele estava escrevendo, eu nem pensava no roteiro", contou ele, que teria se apaixonando conforme a produção ganhava vida no papel. “E aí [já envolvidos] começamos a morar juntos um mês depois, como um casal de lésbicas, e ele me entregou o roteiro”, explicou.



Por fim, o ator ainda relembrou a emoção ao ter o roteiro em mãos: “O poema que eu havia dito para ele estava bem no começo do texto. Eu comecei a chorar imediatamente, e ele me disse: 'Eu escrevi isso para você. Eu me apaixonei por você enquanto me apaixonava pelo personagem'. É uma loucura”, declarou Marco Pigossi.