Mãe de Nicolas Prattes defende filho e Sabrina Sato após críticasFoto: Reprodução

Publicado 21/10/2024 10:43

Giselle De Prattes, mãe do ator Nicolas Prattes, se pronunciou nas redes sociais em defesa do filho e da nora, Sabrina Sato, após o casal sofrer críticas por conta da diferença de 16 anos de idade entre eles. A apresentadora e o ator estão à espera do primeiro filho, e a atriz não poupou palavras ao comentar sobre os ataques direcionados a ambos.



Ao ser questionada por um seguidor sobre como se sente em relação às críticas que o casal recebe, Giselle foi direta: "Sem hipocrisia, não é legal, mas eu aprendi que nós estamos vivendo uma era muito louca e as pessoas estão muito amargas. O ser humano anda muito adoecido. Sobre essas críticas maldosas, eu penso que é uma visão da pessoa, que ela está falando mais dela do que do outro", iniciou.

A atriz também revelou que decidiu ignorar os comentários maldosos. Eu ignoro completamente. Deve ser muito difícil para as pessoas aceitarem. Eu entendo que isso, às vezes, seja complicado no mundo onde tem tantas coisas fakes, onde as pessoas têm suas dores, validarem e acreditarem na felicidade real do outro, acreditarem que possa existir uma família estruturada", ponderou

Após afirmar que muitos têm dificuldades em acreditar na felicidade genuína dos outros, ela destacou que esse público sequer conhece o casal. "As pessoas não conhecem ele, não sabem da formação moral, valores e não sabem do Nicolas profundamente. Provavelmente, não conhecem a Sabrina", afirmou.



Encerrando o desabafo, ela não hesitou em elogiar tanto o filho quanto a nora, deixando claro que eles são ainda mais especiais fora dos holofotes. "A Sabrina é muito mais interessante no off do que na vida pública. E eu acho a mesma coisa do meu filho. Eu fico mais tranquila porque na minha cabeça faz todo sentido o Nicolas estar com uma mulher como a Sabrina. A maldade do outro não nos pertence", finalizou.