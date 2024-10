Fred Bruno e o filho, Cris - Araujo / Agnews

Publicado 21/10/2024 12:32 | Atualizado 21/10/2024 12:32

Fred Bruno, de 35 anos, viveu um momento curioso e inesperado com seu filho, Cris, de 3 anos, durante o jogo entre Flamengo e Corinthians, neste domingo (20). Enquanto assistiam à partida pela Copa do Brasil, o repórter do SporTV foi surpreendido pelo pequeno, que o questionou sobre uma das regras mais complicadas do futebol: o impedimento.

O ex-BBB compartilhou o momento em seu perfil do Instagram e, diante da curiosidade da criança, explicou: "O jogador só pode receber a bola quando tem mais de um jogador adversário entre ele e o gol. Está vendo aquela linha traçada? Ali é a linha onde estava o último homem do Corinthians, e ele [jogador do Flamengo] só pode receber se estiver atrás da linha", revelou.

Em seguida, após compartilhar a dúvida do pequeno Cris nas redes sociais, o influenciador fez uma breve confissão para os seguidores: "Achei que essa pergunta demoraria a vir", escreveu ele na legenda do post, supostamente em referência às explicações difíceis que os pais precisam dar aos filhos.



Após a explicação, o ex-participante do BBB 23 ainda pediu ao pequeno para repetir o que entendeu. Com a mesma espontaneidade de antes, o menino respondeu: “Impedimento é quando o jogador fica atrás da linha”, declarou, arrancando risos do pai. Vale lembrar que Cris, que é fruto do relacionamento anterior de Fred com a influenciadora Bianca Andrade, já vem mostrando interesse pelo esporte desde cedo.