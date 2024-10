Samara Felippo recebe mensagem da filha após críticas à maternidade - Foto: Reprodução

Samara Felippo recebe mensagem da filha após críticas à maternidadeFoto: Reprodução

Publicado 21/10/2024 11:45 | Atualizado 21/10/2024 11:48

Samara Felippo, de 46 anos, foi às redes sociais nesta segunda-feira (21) para dividir com seus seguidores um momento emocionante que viveu com a filha mais velha, Alicia, de 15 anos. Após receber críticas sobre a maternidade, a atriz compartilhou uma mensagem carinhosa que a adolescente enviou para ela, destacando o apoio incondicional da mãe.

“Como vou esperar menos e me contentar com pouco se minha mãe move céu, mar e terra para me ver feliz”, dizia a publicação que a adolescente enviou para a matriarca. Ao publicar um print da conversa em seus stories do Instagram, a ex-global não conteve a emoção e comentou sobre o carinho que recebeu da filha.

Em relação a mensagem da jovem, a artista comentou sobre a conversa e ainda fez uma promessa para a herdeira: "Elas me mandam reels o dia todo, mas receber uma frase assim da sua filha de 15 anos... Podem me entupir de reels, tô no caminho certo. Moveria o universo para te ver feliz, Alicia", garantiu.

Mãe de Alicia e Lara, de 11 anos, Samara Felippo vive um relacionamento próximo com as duas filhas, fruto do casamento com o ex-jogador de basquete Leandrinho. A relação familiar enfrentou uma série de desafios recentemente, incluindo uma briga judicial por uma dívida milionária. A primogênita, que morou nos Estados Unidos com o pai, retornou ao Brasil em março deste ano para viver novamente com a mãe, após a disputa se tornar pública.



Na semana passada, Samara usou suas redes para rebater críticas sobre a criação das filhas, especialmente sobre o tempo que a mais velha passou com o pai. “É tanta ignorância e caretice, que acham que minha filha mais velha ‘me largou’. Cuido das minhas filhas há 15 anos, preparando-as para lidar com esse lixo que elas vão acabar tendo que enfrentar”, lamentou a atriz.