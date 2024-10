Jojo Todynho - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho Reprodução / Instagram

Publicado 21/10/2024 16:19 | Atualizado 21/10/2024 16:20

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que Jojo Todynho já tem data marcada para se encontrar com a Justiça! Enquanto muitos comemoram a chegada de mais um ano que se aproxima, tudo indica que a funkeira não terá o que celebrar! Isso porque em janeiro de 2025 ela enfrentará os tribunais.

Conforme documentos que este colunista teve acesso, no dia 28 de janeiro de 2025, a cantora deverá comparecer ao tribunal para responder a um processo criminal de suposta agressão contra Gabriela dos Santos do Nascimento, sua colega de faculdade.

É isso mesmo, caro leitor: suposta agressão. Porque apesar do momento da confusão ter sido registrado em vídeos, a influenciadora nega veemente que tenha agredido a estudante de direito. Já a autora do processo alega ter levado um tapa no rosto durante um desentendimento com a artista, ainda em março deste ano.

Vale lembrar que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu um acordo de transação penal a Jojo Todynho. A proposta consiste no pagamento de 5 mil como contravenção penal, além de cumprir 80 horas de serviços comunitários.

A audiência presencial em 2025 foi marcada pelo juiz responsável e, na ocasião, será ofertada novamente a tentativa de conciliação durante o julgamento. Até lá, Jojo Todynho, que tem evitado falar publicamente sobre o caso, deve aguardar o desfecho da acusação.