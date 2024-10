Zé Felipe corrige a filha e web reage: ?Não trabalho pra você? - Foto: Reprodução

Publicado 21/10/2024 13:56 | Atualizado 21/10/2024 13:56

Zé Felipe conquistou a internet ao protagonizar um vídeo ao lado de sua filha caçula, Maria Flor, que está prestes a completar dois anos. O momento aconteceu durante o café da manhã, no último final de semana, quando a pequena fez um pedido ao pai de maneira descontraída.

“Quer café, pega!”, disse a pequena, mas Zé logo corrigiu, ensinando a importância de pedir ‘por favor’. Nos stories de Virginia Fonseca, esposa do cantor, o vídeo mostra Zé Felipe com Maria Flor no colo, insistindo para que a menina pedisse com educação. “Se não falar ‘por favor’, eu não pego não. Eu sou seu pai, eu não trabalho para você”, brincou o sertanejo, arrancando risadas de sua mulher e da funcionária da casa.



O vídeo, que rapidamente viralizou nas redes sociais, recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores da família. “Zé Felipe está certíssimo, educação em primeiro lugar”, comentou um internauta. Outro fã destacou a postura dos pais na criação das filhas: “Acho lindo a educação deles com as meninas, sempre pedindo benção, usando ‘obrigada’, ‘por favor’”.



Maria Flor, que vai completar dois anos em breve, já está se preparando para uma festinha especial ao lado da família. Além dela, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de três anos, e José Leonardo, o caçula da casa, que acabou de completar seu primeiro mês de vida.