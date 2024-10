Juliette desabafa sobre julgamentos e cancelamos na web - Reprodução / Instagram

Publicado 22/10/2024 08:40 | Atualizado 22/10/2024 10:01

Juliette Freire, vencedora do BBB 21, abriu o coração durante sua participação no programa "Sábia Ignorância", do GNT. Na conversa com Gabriela Prioli, a cantora revelou que, mesmo após faturar o prêmio milionário, comprou apenas um carro para si mesma. A paraibana confessou ter uma relação complicada com o dinheiro, algo que vem desde sua infância.



Durante o bate-papo, a ex-sister explicou que sua dificuldade em gastar está ligada à forma como foi criada. "Eu tinha um problema muito sério com o dinheiro. Porque a minha mãe, ela sempre falou: 'Minha filha, isso é muito caro. Minha filha, você sabe o sacrifício disso?' E eu trabalhei desde cedo, então eu sabia o sacrifício de tudo", iniciou.

A famosa contou que aprendeu a valorizar cada centavo, o que influenciou seu comportamento até hoje. "Eu não comprava. Então eu tinha problema com consumo muito grande. Até hoje, eu acho que eu não comprei nada pra mim. Eu comprei tipo um, sei lá, um carro", revelou.

Por fim, a maquiadora explicou que sabia que o dinheiro não vinha de forma fácil e isso segue a incentivando a não gastá-l. "Eu tenho um pouco de problema com isso. Principalmente com dinheiro, com outras coisas nem tanto. Mas o dinheiro representa um lugar delicado pra mim", afirmou.