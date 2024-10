Zé Love - Reprodução Instagram

22/10/2024

O ex-jogador de futebol Zé Love, atualmente confinado em "A Fazenda 16", enfrenta uma situação delicada fora do reality show. Mesmo que conquiste algum dos prêmios do programa, o valor não irá diretamente para seu bolso. Segundo decisão judicial, inicialmente, os eventuais ganhos do peão serão destinados ao pagamento de uma dívida milionária relacionada a um sítio que já nem pertence mais a ele.



De acordo com o portal Uol, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) teria notificado a produtora do programa de que prêmios de até R$ 125.855,68 devem ser depositados judicialmente. A dívida vem de promissórias rurais que o famoso contraiu em 2016, quando buscou empréstimos para investimentos em gado e no sítio que possuía em Promissão, interior de São Paulo. No entanto, ele não conseguiu arcar com os compromissos financeiros, sendo processado pelo Banco do Brasil.



A situação se complicou ainda mais quando o pai de Neymar, amigo de ex-atleta, assumiu as dívidas do ex-jogador, que já somavam cerca de R$ 1 milhão. Mesmo com a ajuda, o valor não foi pago, e Neymar pai acabou ficando com o sítio como parte de um acordo judicial. O imóvel, avaliado em aproximadamente R$ 1,8 milhão, agora pertence ao pai do craque.



Com a decisão judicial em vigor, Zé Love corre o risco de não ver nenhum centavo dos prêmios que conquistar no reality rural. O valor será destinado ao pagamento de suas dívidas, o que pode incluir o acerto com Neymar pai. Enquanto enfrenta o confinamento em "A Fazenda", fora da casa, o ex-jogador lida com um drama financeiro que ainda está longe de ter um fim.