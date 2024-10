Fabrício Boliveira sobre fala polêmica de Thiago Fragoso: 'Privilégio' - Foto: Reprodução

Fabrício Boliveira sobre fala polêmica de Thiago Fragoso: 'Privilégio'Foto: Reprodução

Publicado 22/10/2024 11:30 | Atualizado 22/10/2024 11:31

Fabrício Boliveira, um dos protagonistas de “Volta por Cima”, novela das 19h da Globo, não poupou palavras ao responder uma recente declaração de Thiago Fragoso. O ator de 42 anos disse em entrevista que não tem mais oportunidades de papéis na televisão por ser “hétero e branco”. A fala gerou repercussão nas redes sociais, e Boliveira fez questão de se posicionar.



Para quem não lembra, Fragoso, que está longe das novelas desde 2022, afirmou que o mercado audiovisual tem dificultado o espaço para atores como ele. "Em cada novela ou série, eu tenho a chance de fazer um personagem. [...] Entrou um, não pode mais ter homem hétero, branco. Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo. Eu tenho uma chance por novela", declarou em entrevista.

No entanto, o ator dá vida ao personagem Jão de “Volta por Cima” discordou da fala polêmica. "Ele não mora no Brasil, né? Ele não olhou para a história dele nem para a história desse país. Só pode ser isso. Não dá para lidar com tanta ignorância hoje, em 2024", iniciou Boliveira em outra entrevista.



Boliveira foi além e disse que apenas alguém com o perfil “cis, hétero e branco” teria essa perspectiva "ou gente que ainda está grudada ali no passado e não entendeu que estamos caminhando para um outro lugar", afirmou. "É realmente um lugar [posicionamento] de mimado, de quem sempre teve tudo e não quer de jeito nenhum compartilhar esse espaço", acrescentou.

Por fim, o ator refletiu: "Nunca tive tempo nem o privilégio de poder pensar nas minhas obras ou no que queria fazer porque não tinha um salário fixo chegando todo mês. Quando tive [estabilidade financeira], em vez de ficar de boa em casa, ou abrindo restaurante vegano, ou comprando gado, eu estava exercendo outro tipo de função, abrindo cadastro para outros atores negros", encerrou, destacando a iniciativa "Elenco Negro".