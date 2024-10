Sthefany Brito - Reprodução / Instagram

Sthefany Brito mostrou que não tem paciência para opiniões alheias sobre sua maternidade. Após receber comentários desagradáveis nas redes sociais sobre a forma como cuida de seu filho caçula, Vicenzo, de apenas 1 mês, a atriz usou o Instagram para rebater com firmeza. A artista ficou tão revoltada com a ousadia de uma seguidora que chegou a bloqueá-la.

A situação incômoda começou quando a internauta sugeriu que a famosa estaria mimando o herdeiro: "Você já está acostumando mal, ele ainda é bebê, deixa ele no bercinho, ele vai acostumar", afirmou a fã. A irmã de Kayky Brito, indignada, não hesitou em compartilhar o print da mensagem em seus stories do Instagram e aproveitou para rebater o comentário.

Visivelmente frustrada com a intromissão da seguidora em sua rotina com o pequeno, a atriz respondeu: "Meu filho não tinha nem 1 mês de vida e ela dizendo que estou acostumando mal no colo! Nem um mês!", disparou ela, revoltada com a situação.

Em seguida, Sthefany Brito mostrou que a internauta ainda respondeu a outro vídeo, invalidando seus sentimentos. Na imagem, a artista se emocionou ao ver o herdeiro rindo, mas a seguidora não se impressionou: "Precisa chorar?", ela teria questionado, com suposta ironia.

Por fim, a famosa perdeu a paciência e rebateu: "Meu filho dando os primeiros sorrisos e eu emocionada, e ela dizendo que não precisa chorar! Vai palpitar na vida dos outros. Chata. Mal amada! Tchau! Bloqueada!", declarou ela, encerrando a "intervenção" da seguidora.