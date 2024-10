Maiara surpreende os fãs ao transformar visual e surgir morena - Reprodução / Instagram

Publicado 22/10/2024 13:21

Durante um show em Teresina, Maiara, da dupla com Maraisa, interrompeu a apresentação para rebater os rumores de que faria uma pausa na carreira para tratar da saúde. Recentemente, surgiram boatos de que a cantora estaria enfrentando problemas sérios de saúde, algo que ela fez questão de negar em um desabafo sincero no palco.



Em vídeos gravados pelo público, a famosa abordou os comentários sobre seu peso e os rumores de doenças. “Quando eu tava gordinha, eu não prestava também. Agora emagreci, estou com 45 quilos… e o povo fica me arrumando um monte de doença”, lamentou ela, deixando claro que está em ótima forma e se sentindo melhor do que nunca.



Além de desmentir que esteja doente, a sertaneja aproveitou para falar sobre o fim de seu relacionamento com o cantor sertanejo Matheus Gabriel. A artista contou que, além de estar em sua melhor fase profissional, está sozinha e brincou com o fato de ter uma coleção de alianças guardadas em casa. “Estou solteira, nunca estive tão bonita”, completou.



A assessoria da cantora também se pronunciou, afirmando que as especulações sobre uma pausa na carreira são falsas. “A matéria publicada sobre a cantora Maiara trata-se de fake news”, declararam, reafirmando que Maiara e Maraisa seguem cumprindo todos os compromissos da agenda de shows.