Publicado 22/10/2024 14:39 | Atualizado 22/10/2024 14:39

Deborah Secco, 44, chamou a atenção durante um passeio pela praia ao aparecer em um vídeo descontraído gravado pelo stylist Erick Maia. Usando um biquíni coral, a atriz foi elogiada pelas curvas pelo amigo, que brincou: “Como é que eu não gravo uma gostosa dessa? Gente, olha essa mulher! Misericórdia! É a cura gay”, disse ele, arrancando risadas.

O vídeo, que foi compartilhado pela própria artista nos stories de seu Instagram, rapidamente viralizou, recebendo inúmeros comentários positivos dos fãs. A famosa, sempre segura de si, mostrou que continua esbanjando carisma e autoconfiança, seja nas telinhas ou em momentos mais descontraídos da vida pessoal.

Em entrevista recente, ela falou sobre como a idade trouxe uma nova percepção de sua sensualidade. “Eu já aprendi a trabalhar na aceitação. Acho que, para mim, sexy significa que sou uma mulher livre, e essa liberdade talvez seja o que atrai”, disse Deborah, destacando que a segurança e felicidade que sente são os elementos de sua força e sensualidade.

Atualmente, a atriz está no ar com a segunda temporada da série “Rensga Hits!” no streaming. Na trama, que mergulha no universo do feminejo, ela interpreta Marlene, uma empresária musical que deu o que falar ao protagonizar uma cena de beijo com Fabiana Karla, em mais uma demonstração de que a atriz segue quebrando barreiras e surpreendendo o público.