Namorada de Arthur Aguiar alfineta Maíra Cardi após polêmica - Foto: Reprodução

Namorada de Arthur Aguiar alfineta Maíra Cardi após polêmicaFoto: Reprodução

Publicado 23/10/2024 08:42

Jheny Santucci, atual namorada de Arthur Aguiar, deu o que falar nas redes sociais ao comentar sobre a festa de Maria Flor, filha caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe. A declaração, que mencionava humildade e "chamar atenção", foi interpretada pelos internautas como uma indireta para Maíra Cardi, ex-esposa do ator e mãe de sua filha, Sophia.



Nas redes sociais, a influenciadora comentou de forma descontraída: “Vou falar um negócio aqui, hoje para qualquer pessoa chamar mais atenção que a Flor Flor (Maria Flor) vai ter que pôr uma melancia na cabeça, para chamar mais atenção do que nossa Magali. Então muda o disco, sempre é a mesma coisa, já tá cansativo, né?", questionou.

A jovem também elogiou o evento, destacando a simplicidade e humildade dos presentes. "No Instagram, hoje é todo da Flor, graças a Deus. Inclusive, né, gente, que festa linda... Festa linda também, viu? E o melhor de tudo, gente humilde, que realmente tem, mas que é humilde, não fica falando ‘ai, quanto foi caro’, isso que é o melhor de tudo”, destacou.



A fala logo foi associada à recente festa luxuosa de Sophia, que completou 6 anos no último fim de semana. A celebração foi organizada por Maíra e chamou atenção pela ausência de Arthur. Segundo a esposa de Thiago Nigro, o artista não foi chamado para o evento porque teria organizado uma festa particular para a filha. Porém, tudo indica que o clima segue tenso entre eles.