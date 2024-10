Zé Felipe, Maria Flor, Virginia e João Guilherme - Reprodução / Instagram

Zé Felipe, Maria Flor, Virginia e João GuilhermeReprodução / Instagram

Publicado 23/10/2024 10:46 | Atualizado 23/10/2024 10:46

Na última terça-feira (23), Virginia Fonseca celebrou em grande estilo o aniversário de dois anos de sua filha, Maria Flor. A influenciadora digital organizou uma festa luxuosa que contou com a presença de amigos, familiares e várias personalidades, incluindo João Guilherme, irmão mais novo de Zé Felipe, que surpreendeu a todos com sua chegada.



Virginia não escondeu a surpresa ao ver o cunhado na festa. "Olha quem está aqui, mais goiano do que nunca. Finalmente, hein, João. Sabe que eu apostei com o Lucas que você não vinha, né?", brincou, revelando que não esperava sua presença.

Após saber da aposta da cunhada, o namorado de Bruna Marquezine, de bom humor, respondeu: “Claro que eu vinha, a Floflo só faz 2 anos uma vez na vida”. A esposa de Zé Felipe então rebateu em tom de rbincadeira: "Gente, como é que pode mentir desse tanto?", perguntou.



Além de surpreender os demais ao marcar presença no evento, o rapaz não chegou de mãos abanando. O caçula de Leonardo trouxe dois coelhos de presente para as sobrinhas, que logo conquistaram o coração das pequenas.



Maria Flor, chamada de Floflo pela mãe e seus fãs, está entre os herdeiros de Virginia Fonseca e Zé Felipe. O casal também é pai de Maria Alice, de 3 anos, e José Leonardo, de apenas um mês.