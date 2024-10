Liam Payne e Kate Cassidy - Reprodução/Instagram

Publicado 23/10/2024 14:10 | Atualizado 23/10/2024 14:14

Nesta quarta-feira (23), Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, emocionou seus seguidores ao publicar uma carta aberta sobre a recente perda do cantor. O jovem faleceu tragicamente após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, Argentina. Na carta, ela também revelou detalhes de um bilhete deixado por Liam, que falava sobre seu futuro juntos.

Na mensagem, a famosa relembrou uma noite especial que passou ao lado do artista, quando o casal manifestou planos para suas vidas. “Sentamos ao ar livre e ele escreveu um bilhete dizendo que nos casaríamos em um ano e estaríamos juntos para sempre, 444”, relatou, fazendo referência ao número 444, conhecido por simbolizar proteção e orientação espiritual.

Profundamente abalada, a influenciadora descreveu o rapaz como seu melhor amigo e o amor de sua vida, e lamentou a nova realidade sem ele. “Nada disso parece real, e não consigo entender como viver em um mundo sem você ao meu lado”, escreveu. Ela também destacou a alegria e a luz que Payne trazia para todos ao seu redor.

Em um dos trechos mais emocionantes da carta, Kate mencionou que, mesmo sem o futuro que planejavam juntos, acredita que Liam sempre estará com ela: “Sei que ficaremos juntos para sempre, mas não da maneira que planejamos. Você sempre estará comigo, meu anjo da guarda.”