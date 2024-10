Tata Werneck se veste de Wandinha para festão de aniversário da filha - Reprodução / Instagram

Tata Werneck se veste de Wandinha para festão de aniversário da filha Reprodução / Instagram

Publicado 24/10/2024 10:11 | Atualizado 24/10/2024 10:14

Tatá Werneck e Rafa Vitti celebraram o aniversário de cinco anos da filha, Clara Maria, em grande estilo nesta quarta-feira (23). O casal organizou uma festa temática da Família Addams no Rio de Janeiro, reunindo amigos e familiares para a ocasião. A decoração sombria e divertida chamou atenção, mas também gerou críticas nas redes sociais.



Uma internauta fez um comentário crítico em uma publicação sobre o evento: "Tema estranho para uma festa de uma criança de 5 aninhos", disparou ela, aparentemente decepcionada com a escolha do casal para celebrar a vida da pequena. No entanto, a opinião da internauta não foi bem vinda pelo público e muito menos pela humorista.

A mãe de Clara Maria fez questão de rebater a fala inconveniente da seguidora, deixando claro que o aniversário diz respeito aos desejos da herdeira e de mais ninguém. "Pois é. Mas foi minha filha que escolheu. E eu já não posto quase ela para não vir gente como você encher meu saco", rebateu a apresentadora em tom de indignação. A resposta repercutiu rapidamente entre os fãs.



Nas redes sociais, a famosa compartilhou detalhes da festa, que contou com cenários criativos como uma mão gigante e uma mesa de doces “assombrada”. O bolo, em tons de roxo e vinho, combinava perfeitamente com o clima da Família Addams. Tatá Werneck entrou no clima e se fantasiou de Wandinha, personagem icônica da série.