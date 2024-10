Emílio Dantas e Fabiula Nascimento com os filhos - Fotos: Delson Silva/AgNews

Publicado 24/10/2024 12:40

Fabiula Nascimento, aos 46 anos, decidiu priorizar a maternidade após estabilizar sua carreira. Mãe dos gêmeos Roque e Raul, de 2 anos, com o ator Emílio Dantas, a atriz compartilhou que sempre sonhou em se dedicar integralmente aos filhos. “Eu trabalhei 30 anos para poder nesse momento tirar o pé do freio”, revelou durante entrevista ao programa "Sem Censura", na TV Brasil.

A famosa revelou que a maternidade era uma de suas metas de vida: "Eu sempre quis ser mãe. E eu quis sempre ser mãe mesmo, de poder me doar a eles. E, graças a Deus, eu trabalhei meus 30 anos para ter a minha casa bonitinho para eu poder nesse momento tirar o pé do freio, que eu sei que não é a realidade de muita gente, da maioria, das mulheres do Brasil", iniciou.

Assim, a artista explicou sua escolha de não ter uma babá, optando por ser parte ativa da criação dos meninos. "Eu prefiro ficar em casa com eles e trabalhar aos poucos do que pagar alguém para ficar fazendo a parte mais legal para eu poder trabalhar, sabe? Para mim meio que... Amo a minha profissão, mas, depois da pandemia, enfim...", detalhou.

Apesar do seu amor pela arte, que reconhece como revolucionária, o lado materno falou mais alto: "Quando eles vieram, a minha decisão foi essa. Isso aqui eu nunca mais vou ver. É lógico, personagens vão vir. Mas isso aqui eu não vou ver. São cinco festinhas e acabou. Acabou criança. Já está indo para a terceira [festinha], entendeu? Não vou perder essa...", contou.

Recentemente a esposa de Emílio Dantas também falou sobre o impacto da chegada dos gêmeos em sua vida. A famosa destacou que eles são sua prioridade e mantém sua atenção voltada para os pequenos 24 horas por dia. No entanto, a atriz esclareceu que, mesmo com a maternidade em primeiro plano, continua buscando crescer profissionalmente.