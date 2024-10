Luana ameaça Fernando em A Fazenda: Não sabe de onde vim - Foto: Reprodução

Publicado 24/10/2024 08:39 | Atualizado 24/10/2024 08:40

As emoções estão à flor da pele em "A Fazenda 16", da Record. Após desistir de um ato polêmico durante uma treta anterior com Fernando, quando pretendia jogar fezes de animais na cama do participante, Luana voltou a se exaltar. Dessa vez a peoa fez novas ameaças ao rival, protagonizando mais uma discussão acalorada.

Enquanto estava com outros participantes na cozinha da sede, a influencer foi direta em uma tentativa de intimidar o colega de confinamento: “Você não sabe de onde eu vim e nem quem eu conheço. E sim, isso é uma ameaça”, disparou.



Camila, amiga da peoa, tentou acalmar os ânimos: “Tá maluca, Luana? Para com isso”, pediu, mas a tensão só aumentou. Até Gizelly, que também estava presente, se envolveu e repreendeu a peoa. Mesmo com as tentativas de apaziguar a situação, a briga se intensificou, e o rival reagiu indignado.



Fernando, irritado com a postura de Luana, acionou seus administradores para tomarem medidas: “Tá vendo, adm? Pode abrir o BO (boletim de ocorrência)!”. Luana, por sua vez, se defendeu, afirmando que suas ameaças diziam respeito a medidas legais. “Vou abrir mesmo. Acha que eu tô falando de quê? Eu tô falando de processo”, justificou.



No entanto, o peão não deixou barato e disparou: “Se acontecer alguma coisa comigo, todo mundo ouviu você me ameaçando aqui! Vai pro inferno.” Já a participante continuou firme em sua posição e reforçou que tomaria as devidas medidas contra ele: “Tá achando que sou besta de ouvir as merdas que você fala e não tomar as providências?”, questionou.