Rodrigo LombardiDivulgação

Rodrigo Lombardi foi o convidado desta quarta-feira (23) no programa Alma de Cozinheira, do GNT, apresentado por Paola Carosella. Em um bate-papo descontraído com Cláudia Raia, o ator revelou uma situação desagradável que viveu com uma fã após uma longa apresentação teatral.

Durante a atração, Cláudia fez uma pergunta ao famoso: "Qual a situação que você não respondeu, mas que gostaria e até hoje pensa na resposta que daria?", questionou. O intérprete de Molina em "Mania de Você", então, resgatou uma noite desagradável.

O artista recordou de um episódio incômodo com uma fã: “Teve uma situação em que eu estava num restaurante e tinha acabado de sair de um espetáculo. Uma peça que era muito desgastante. Já era quase 2 horas da manhã, eu estava terminando de jantar e escuto atrás de mim assim: ‘ah não’, eu olhei, disse boa noite, e ela: ‘vais ter que tirar uma foto comigo’”, começou.

Ele contou que a admiradora foi bastante insistente, exigindo uma foto imediatamente e explicou como reagiu: “Cinco minutinhos, que só vou acabar de comer e já falo com você”, disse. “Mas o meu carro está aí fora esperando”, teria reclamado a fã. “Aquilo me subiu de um jeito, e eu falei assim: ‘então eu vou só terminar’. Ela falou: ‘não vais tirar?’. ‘Depois que eu terminar’. Ela falou ‘ok’ e foi embora”, acrescentou.

Irritado com a falta de paciência, Lombardi confessou que, se pudesse voltar no tempo, responderia de forma diferente. “A partir daí, todo post que eu colocava nas minhas redes sociais, tinha um comentário dela assim: ‘morto de fome filho da piii’, isso durante uns 3 meses. Aí as pessoas que me seguem fagocitaram ela e ela sumiu. Mas se hoje eu pudesse voltar no tempo, queria falar tanta coisa pra essa mulher", finalizou.