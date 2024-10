Deborah Secco confessa questão que afeta suas relações: ?Abandonada? - Foto: Reprodução

Publicado 24/10/2024 11:27 | Atualizado 24/10/2024 11:27

Deborah Secco foi a convidada do programa "Saia Justa", do GNT, nesta quarta-feira (23), e emocionou o público ao falar sobre um tema delicado: o abandono. Durante a conversa, a atriz revelou como o término de seus relacionamentos, incluindo o recente com Hugo Moura, está ligado a questões não resolvidas de sua infância.



A atriz contou que passou por relacionamentos diferentes e, com isso, términos singulares. "Eu acho que eu tive separações tão diferentes. Não consigo nem criar um método. Acho que eu sou uma pessoa que, realmente, mudo muito, e uma não teve nada nem um pouquinho parecido com a outra. Sentimentos diferentes, 'Deborahs", iniciou.

No entanto, ela buscava em todos os seus parceiros uma compensação pela ausência paterna. "Acho que, talvez, nas relações, sim [existia algo em comum]. Mas os términos foram completamente diferentes. Durante alguns anos, repeti um padrão específico, que é o buraco deixado pelo meu pai", afirmou. "Depois de muitos anos de análise, eu descobri que eu procurava um padrão pai”, revelou.

A famosa então recordou o divórcio dos pais na infância: "Meu pai e minha mãe se separaram, e eu me senti, em algum momento ali, abandonada por ele. Então, procurava pelo padrão do homem que me abandonaria, o homem que eu deveria lutar arduamente para conquistar, aquele homem que de fato não me queria”, explicou, detalhando um relacionamento tóxico.

Ela então analisou: "Esse foi o padrão que eu repeti por muito tempo, porque a minha criança ainda estava abandonada", pontuou. Mas a mãe de Maria Flor optou por mudar a situação: "Agora, em todo relacionamento eu revisito hoje essa criança e falo: 'é sua dor que eu estou sentindo? É por você que eu estou indo atrás desse cara?'", detalhou.

A artista também deixou claro que busca se priorizar. "Não fui escolhida muitas vezes. Fui traída muitas vezes, fui machucada muitas vezes, em todos os meus relacionamentos eu não fui escolhida. Tenho que saber que a pessoa que vai me escolher sou eu. Eu não posso botar essa responsabilidade em mais ninguém”, garantiu.



Ao fim do programa, Deborah afirmou que, embora ainda acredite no amor, está em uma nova fase. "Eu acredito que eu vou encontrar uma pessoa que não vai errar comigo. Mas eu não preciso disso pra se feliz. Se isso vier, vai ser ótimo, mas se não vier eu também serei feliz. Me amando, me escolhendo”, defendeu.

Vale destacar que a atriz e Hugo Moura anunciaram o fim do casamento no início de abril deste ano. Após rumores sobre a separação, a equipe da famosa confirmou o término. O ex-casal estava junto desde 2015 e são os pais da pequena Maria Flor, de nove anos.