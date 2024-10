Fernanda Paes Leme revela desafios com a filha: 'Não desistir' - Foto: Reprodução

Fernanda Paes Leme revela desafios com a filha: 'Não desistir'Foto: Reprodução

Publicado 24/10/2024 10:47

Fernanda Paes Leme, mamãe de primeira viagem, usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (23) para compartilhar um desafio que está enfrentando na maternidade: a introdução alimentar da filha Pilar, de seis meses. Segundo a apresentadora, a pequena, fruto do relacionamento com Victor Sampaio, perdeu o interesse por frutas e o casal está buscando alternativas.



Em um vídeo compartilhado nos stories, a atriz mostrou o momento em que a filha, no cadeirão, recebe uma frutinha amassada enquanto o papai a acompanha. “Pipa começou super interessada nas frutinhas e agora tá dando uns tilts. Normal, o importante é não desistir. Pedaço ou amassadinha, o que rolar tá valendo”, comentou Fepa, como é carinhosamente chamada pelos fãs.



A famosa já havia revelado que Pilar inicialmente adorava experimentar novas frutinhas. O tema da festinha de seis meses da pequena foi justamente sobre a introdução alimentar, celebrando essa fase: “Metade de um ano se passou desde que TUDO mudou”, escreveu Fernanda, relembrando os desafios e alegrias da maternidade.



Inclusive, Fernanda também chegou a expressar sua alegria ao ver a filha explorando o novo mundo dos alimentos. “Nesse mesversário, a Pilar pôde enfim comer as delicinhas da mesa… Mas só as frutinhas por enquanto. Filha, como é bom ver esse sorriso espontâneo, feliz, solto. Te amo cada dia mais. Viva, Pipa”, completou a atriz, emocionada com a nova fase.