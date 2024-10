Viih Tube, Eliezer e Lua - Reprodução / Instagram

Publicado 24/10/2024 13:25

Viih Tube, prestes a dar à luz seu segundo filho, Ravi, abriu o coração sobre o futuro da família em uma conversa com os seguidores no Instagram. A influenciadora, que já é mãe da pequena Lua, de 1 ano e meio, bateu um papo sincero com os seguidores e confessou que ainda não decidiu se terá mais filhos com Eliezer.

A famosa surgiu em seus stories do Instagram para responder perguntas dos fãs na noite desta quarta-feira (23), quando foi questionada se ainda pensa em ter mais filhos com o parceiro. “A gente não sabe. A gente vai ficar por um tempo curtindo a Lua e o Ravi. E mais pra frente a gente vai sentir se a gente vai querer ter mais filhos”, iniciou, soando indecisa sobre o assunto.



Apesar da incerteza, a ex-BBB revelou que a ideia de adoção é algo que sempre esteve presente em suas conversas com Eliezer. “A gente tem muita vontade de adotar, mas eu também sou muito nova, pode ser que eu queira gestar novamente mais pra frente, porque eu tenho 24 ainda. Então, sei lá, daqui 10 anos, com 34, ainda é muito nova pra ser mãe, vai que eu tenho saudade de engravidar”, pontuou.

No entanto, antes que os internautas criassem expectativas sobre o casal de influenciadores aumentando ainda mais a família, ela destacou que sua prioridade atual é focar nos dois filhos. "Mas nada por agora. A gente quer viver nós quatro, sentir como vai ser, aproveitar um pouco, e mais pra frente a gente vê”, explicou.

Por fim, Viih também divertiu seus seguidores ao contar que o amado tem planos ambiciosos para a paternidade. “Mas o Eli quer ter cinco, entendeu? Cada dia ele fala uma coisa, quer ter três pelo menos. Eu não sei, talvez queira só dois mesmo”, completou a influenciadora, deixando os fãs curiosos sobre o futuro da família.