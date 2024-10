Andressa Urach e o namorado - Reprodução/Instagram

Andressa Urach e o namoradoReprodução/Instagram

Publicado 24/10/2024 14:01 | Atualizado 24/10/2024 14:02

A polêmica entre Andressa Urach e Lucas Ferraz parece estar longe de acabar. Na noite desta quarta-feira (23), o ex-namorado da influenciadora resolveu se pronunciar nas redes sociais, após ser alvo de críticas e exposição por parte da famosa. Inclusive, foi a vez do rapaz de expor a ex-namorada e disparar ofensas contra ela nas redes sociais.

Em seus stories do Instagram, o ator pornô não teve medo de soltar o verbo: "Depois de tudo fica jogando na cara: ‘Ai, eu te sustentei, eu fiz isso’. Então, por que fez? [..] Depois quer falar que é caridosa? Vai aprender o que é caridade, vai”, iniciou. “Quer prejudicar outras pessoas, ela não tem senso quando quer alguma coisa. Nunca vai ser feliz na vida, nunca vai ter alguém que ame ela de verdade, como eu amei”, afirmou.

O jovem também aproveitou para lembrar das vezes em que cuidou da ex, especialmente durante sua recuperação de cirurgias. "E a gratidão de eu ter cuidado da sua saúde? Por ter cuidado de você operada. Você tem gratidão?”, perguntou. "Não tem mais que falar de mim, tem que seguir a vida dela. Porque não fiz nada de mal pra ela, pelo contrário", garantiu.

Entre acusações de ciúmes e críticas, Lucas não poupou palavras. "O que ela diz de provocação foi eu postar coisas com outras criadoras de conteúdo. E a pessoa, mesmo após o término, não sabe lidar com os ciúmes, não tem autocontrole”, apontou. "Inclusive, ela não fala isso pras amigas dela, que ela surtava com as amigas dela gravando comigo”, revelou.

Por fim, o rapaz rebateu as acusações de impotência feitas por Andressa. “Mas, gente, tem como levantar com a pessoa que é frígida? Ela foi garota de programa por muitos anos. Ela não sabe dar tesão para um homem no dia a dia. Ela acha que o cara tem que estar ali de p*u duro pra ela e acabou. Porque é frígida, não sabe conversar [...] Aí depois cobra sexo, mas não faz o mínimo pra ter sexo”, finalizou.