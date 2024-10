Chay Suede e esposa, Laura Neiva, anunciam gravidez do terceiro filho - Foto: Reprodução

Chay Suede e esposa, Laura Neiva, anunciam gravidez do terceiro filhoFoto: Reprodução

Publicado 24/10/2024 14:33 | Atualizado 24/10/2024 14:34

Na reta final de sua terceira gestação, Laura Neiva fez um desabafo sincero nas redes sociais nesta quinta-feira (24). Em uma selfie tirada no espelho, a artista mostrou o tamanho impressionante de sua barriga e comentou sobre a dificuldade de lidar com as últimas semanas de gravidez.

À espera do terceiro filho com Chay Suede, que atualmente interpreta o vilão Mavi na novela "Mania de Você" da Globo, a influenciadora relatou com bom humor a situação de seu abdômen, que já não permite nem mesmo fechar a calça. "Dois corpos não ocupam o mesmo lugar", declarou a atriz ao compartilhar o registro com os olhos fechados e um semblante exausto.

Para quem não sabe, o casal decidiu manter o mistério sobre o gênero do bebê até o momento do nascimento, mas já têm opções de nomes em mente. "A gente estava em dúvida, até que o José falou assim... A gente estava falando: 'Ah, meu filho, você prefere tal nome ou tal nome, não sei o que ou Francisco?'. Aí ele falou 'Fanquico'. Aí já não consigo pensar em outra coisa se for menino", contou o galã em participação no "Mais Você".

Contudo, o casal ainda não bateu o martelo: "Ainda tem outras opções, não está decidido. Menina a gente estava pensando em Ana, só Ana. A gente estava pensando em Madalena também", revelou. Além de José, os famosos também são pais de Maria, de 4 anos, e estão ansiosos pela chegada do terceiro filho.