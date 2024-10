Samuel de Assis posta fotos em praia de nudismo na Bahia - Reprodução/Twitter

Publicado 25/10/2024 08:55 | Atualizado 25/10/2024 09:12

Samuel de Assis, de 41 anos, fez sucesso ao publicar nesta quinta-feira (24) uma série de fotos de um ensaio sensual em suas redes sociais. Nas imagens, o ator aparece de cueca branca em cliques tanto coloridos quanto em preto e branco.

Empolgado, o eterno Ben de "Vai na Fé" celebrou a chegada de uma nova estação: "Verão já, já está pintando na área, e eu fiz esse ensaio lindo para chamar aquele calorzinho gostoso que a gente gosta. Vem, verão! 'Carnaval do Samuca' está a todo vapor, hein?", brincou ele na legenda da publicação.



A série de fotos rapidamente chamou a atenção de colegas famosos e internautas, que deixaram comentários divertidos. Caio Manhente, que contracenou com Samuel em "Vai na Fé", brincou: “Você tá que tá, hein?”. Já o ex-BBB Ricardo Alface entrou na onda e ‘ralhou’ com o artista: “Qual é, Brigadeiro?”. Henrique Barreira, de "Família é Tudo", foi mais longe: "Isso não é um brigadeirão, isso é a fantástica fábrica de chocolate".

Não faltaram também comentários de fãs impressionados com a beleza e porte físico do ator. "Aí você tá no Instagram despretensioso e de repente... A vida não facilita!", brincou um seguidor. "Pote de ouro!", declarou outro. "Wow brigadeiro gostoso!", cravou um terceiro. Ässim a gente fica mesmo com mania de você homem!", brincou mais um.



Samuel, que deve reforçar o elenco da novela "Mania de Você" nas próximas semanas, está em alta. O ator interpretará Daniel Fischer, um arquiteto que promete movimentar a trama ao formar um triângulo amoroso com os personagens de Michele (Alanis Guillen) e Cristiano (Bruno Montaleone), prometendo ainda mais emoções para o público.