Mc Daniel - Reprodução Instagram

Publicado 25/10/2024 10:46 | Atualizado 25/10/2024 10:47

MC Daniel, de 27 anos, compartilhou com os fãs o impacto positivo de sua nova rotina de vida. Na última quinta-feira (24), o funkeiro usou o Instagram para contar como os novos hábitos melhoraram seu bem-estar físico e mental, ajudando-o a lidar com a depressão e crises de ansiedade.

Em seus stories do Instagram, o famoso abriu o jogo com os fãs. "Vários problemas eu tinha antes... tristeza, crises de ansiedade, minha parte física, emocional... hoje eu sou muito mais saudável, disposto e calmo. Me sinto muito melhor com minha aparência e meu corpo. Durmo melhor, como melhor e me dou melhor com as pessoas", iniciou.

Desde que adotou uma alimentação equilibrada e uma rotina de exercícios, o cantor não só se sente mais forte como também mais confiante. "Eu tinha 62kg, sem ombro, sem costas, sem definição de nada, a cara magra, triste. E olha agora!", celebrou, mostrando o físico renovado. O cantor revelou que, com a nova rotina, conseguiu ganhar 13 kg e transformar seu corpo e saúde.



O artista ainda relatou que, no passado, não se dava conta da gravidade das questões emocionais que enfrentava. "Às vezes, você não consegue enxergar que está precisando de ajuda e precisa melhorar. Nessa época, na minha cabeça, eu era bonito", afirmou. "Eu tinha depressão, crises de ansiedade, mas não percebia, não tinha conhecimento. Hoje, estou com 75kg, feliz, com saúde, motivado e cheio de energia", acrescentou.