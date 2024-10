Arthur Aguiar surge em foto com a filha em meio a polêmica - Foto: Reprodução

Publicado 25/10/2024 14:04 | Atualizado 25/10/2024 14:04

Após ser supostamente excluído da festa de aniversário de seis anos de Sophia, organizada por Maíra Cardi, Arthur Aguiar não deixou a data passar em branco. O ator embarcou com a família rumo a um resort paradisíaco em Santa Catarina, com a promessa de proporcionar dias memoráveis para a filha.

Em seu perfil no Instagram, o ex-Rebelde compartilhou detalhes do início do "evento", revelando que decidiu viajar em família para celebrar o aniversário da pequena. Ao lado namorada, Jhenny Santucci, do filho Gabriel e de Sophia, o famoso surgiu no aeroporto, pronto para fazer a felicidade da criança e, de quebra, dos demais.

Em sua postagem, o artista mostrou o entusiasmo da filha e agradeceu aos envolvidos, incluindo a agência e o hotel. “Foi dada a largada na nossa comemoração do aniversário de 6 anos da minha princesa Sophia! Serão dias incríveis e quero muito que vocês acompanhem tudo pelas minhas redes! Mas já quero aproveitar pra agradecer demais a esses parceiros que foram incríveis desde o momento que eu entrei em contato”, escreveu

O ex-BBB não economizou e escolheu um hotel boutique de frente para o mar, com piscina e rodeado de áreas verdes. Além disso, o resort conta com uma casa de eventos e um parque de diversões nas proximidades, oferecendo diversas opções de lazer. Assim que chegaram, Sophia recebeu uma surpresa encantadora: o quarto decorado com balões personalizados e muitos presentes.

Os seguidores não economizaram nos elogios à comemoração especial planejada para a pequena. “É isso Arthur comemorar o níver da sua princesa”, incentivou uma seguidora. “Essa família é muito linda e abençoada, aproveitem”, desejou outra. “Criando memórias para toda uma vida!”, apontou mais uma.