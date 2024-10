Andressa Urach - Reprodução / Instagram

Publicado 25/10/2024 12:58 | Atualizado 25/10/2024 13:08

Andressa Urach virou alvo de críticas nesta quinta-feira (24) após um comentário polêmico nas redes sociais. Em um vídeo, a criadora de conteúdo adulto desejou “bom dia” aos seguidores de manhã, mas revelou que, naquele horário, ela estava indo dormir, já que não trabalhava em regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No entanto, a declaração em tom de deboche não foi bem vista e a famosa foi detonada.



Em seus stories do Instagram, a influenciadora ignorou as polêmicas com seu ex-namorado, Lucas Ferraz, e acabou por criar uma nova: "Bom dia para quem está indo trabalhar. Quem pode, pode. Quem não pode, chora", iniciou.

A atriz pornô então ironizou a rotina de quem trabalha cedo e comentou: “8h00 e mamãe vai dormir agora para o desespero das irmãzinhas que precisam acordar cedo”, debochou. Porém, a frase foi vista como uma provocação e internautas não pouparam críticas.



Muitos seguidores se posicionaram, defendendo o trabalho formal. “Trabalho de CLT é digno. Pelo menos as irmãs ganham o dinheiro de forma honesta”, respondeu um usuário. Entre os comentários mais duros, uma seguidora foi direta: “Melhor acordar cedo pra trabalhar todos os dias do que perder a dignidade e o caráter diariamente!”.