Homem-AranhaFoto: Divulgação

Publicado 25/10/2024 18:17 | Atualizado 25/10/2024 18:21

Teremos mais um filme de super-herói à vista. A Marvel anunciou a data de lançamento de "Homem-Aranha 4", contando com Tom Holland no papel de Peter Parker, para 24 de julho de 2026. O dia foi confirmado após o ator revelar o início das filmagens durante o "The Tonight Show com Jimmy Fallon".Segundo Holland, as filmagens têm previsão de início entre junho e agosto do ano que vem, com o lançamento em 2026 a nível mundial.“O filme está acontecendo. No próximo verão, começaremos as filmagens. Tudo está pronto, estamos quase lá e estou super empolgado. Mal posso esperar.”, disse o ator para Jimmy Fallon. Homem-Aranha 4 é a continuação de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, que contou com a participação dos três atores que fizeram o protagonista: além de Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield.